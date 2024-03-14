Мы готовы принять меры, чтобы Россия не победила: Макрон в интервью о войне в Украине

Эммануэль Макрон дал новое интервью. В нем президент Франции отметил, что "готов сделать все возможное, чтобы Россия не победила".

Интервью Эммануэль Макрон дал на фоне его заявления об отправке войск Франции в Украину. Лидер государства отметил, что на важности помощи нашему государству и поддержке ее в противостоянии России.

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Россия не должна выиграть, – Макрон

У нас одна цель: Россия не должна и не может выиграть эту войну,

– подчеркнул Эммануэль Макрон.

Его спросили о позиции относительно возможного ввода войск Запада на территорию Украины. Президент Франции отметил, что есть "градация" и что "мы не должны исключать варианты".

"На кону в Украине – это экзистенциальная война за нашу Францию и нашу Европу. Мы наложили слишком много ограничений на наш словарный запас", – объяснил глава государства.

Он напомнил, что Европа отправила Украине танки, ракеты и самолеты после того, как уверяла, что этого никогда не будет делать.

В то же время Макрон заверил, что "мы никогда не пойдем в наступление, Франция – это сила мира". Но он добавил, что мы должны трезво смотреть на ситуацию, а также сказать, "что мы готовы вложить ресурсы, чтобы Россия не победила". Президент Франции добавил, что контекст в Украине меняется. Поэтому начало 2024 года должно "стать временем для прыжка вперед".

На кону безопасность французов

Макрон все же был очень осторожным, называя Владимира Путина в интервью. Он очертил его "президентом России, который попал в авторитарный и репрессивный дрейф в своей стране, и который решил стать дестабилизирующей силой в Европе".

Я являюсь главой государства, который говорил с ним больше всего перед войной. Придет время, надеюсь, как можно быстрее, поговорить с президентом России, кем бы он ни был в то время,

– отметил он.

Он также отметил, что "Россия – противник, а не враг". И что Франция не находится в состоянии войны со страной-агрессором, хоть она и "атакует нас кибернетически". Макрон подчеркнул, что "мы не должны идти на эскалацию".

Эммануэль Макрон в интервью подчеркнул, что если Россия выиграет войну, то доверие к Европе будет сведено к нулю.

Если Россия победит, жизнь французов изменится. У нас больше не было бы безопасности в Европе. Кто бы мог подумать, что Владимир Путин остановится на этом? Там на кону безопасность французов и Европы,

– отметил Эммануэль Макрон.

Он добавил, что решение быть сегодня слабыми, что мы не будем отвечать – "это уже означает потерпеть поражение".

Также Макрон отреагировал на новые ядерные угрозы со стороны Владимира Путина. Президент Франции дал совет кремлевскому диктатору.

"Не стоит угрожать, когда у вас есть ядерное оружие", – подчеркнул Макрон, комментируя угрозы Путина.

Как отметил он, Макрон уже несколько месяцев не разговаривал с президентом России. И что соответствующий диалог был, "когда это было необходимо".