Макрон надеется остановить россиян

Макрон надеется, что французам не придется идти на войну в связи с агрессией России против Украины. В общении с интернет-аудиторией политик подчеркнул, что Франция, как и другие европейские страны, должна остановить Россию в ее попытке продвигаться вперед по территории Украины.

Макрону не хватает конкретики

Говорится о сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приоритете международного права.

Читайте также От первой до последней "инаугурации": как Путин изменился за годы террора

Макрон подчеркнул, что необходимо увеличивать помощь Украине. Если россияне зайдут слишком далеко, европейцы будут вынуждены действовать, чтобы остановить их. В то же время Макрон выражает надежду, что французам не придется идти на войну.

"Если мы хотим мира, то должны его защитить. Вот почему мы должны вооружаться, вот почему мы должны осуществлять меры, связанные с доверием к нам и помощью союзникам. Вот почему мы должны сказать: "Если вы заходите слишком далеко и угрожаете нашим интересам и безопасности, мы не исключаем того, что вынуждены будем вмешаться", – сказал Макрон.

В этом заявлении французского президента не хватает конкретики. Ее от него ожидали с первого дня, когда после саммита в Елисейском дворце политик сказал, что не исключает присутствия войск стран НАТО в Украине. Впоследствии Макрон был более конкретен в этом заявлении, когда в интервью The Economist подчеркнул, что такое присутствие может быть обусловлено угрозами самому существованию украинского государства, а также просьбой из Киева применить европейские войска, чтобы остановить дальнейшие продвижения в Украине.

Что значит "слишком далеко"?

Да в нынешних комментариях Макрона не найти ответа на вопрос, при каких именно обстоятельствах страны Запада будут считать необходимым вмешиваться. Что значит "слишком далеко"? Где та красная линия, когда в западных столицах решат, что дальнейшие действия России угрожают самому существованию российской государственности? Как квалифицируется вся эта государственность в целом?

Считаем ли мы попытки России сформировать в Киеве марионеточное правительство, которое будет выдавать себя за легитимное правительство именно украинского государства, уничтожением государственности или же ее продолжением в новом виде?

Во Франции могли вспомнить, что когда войска Гитлера принудили французскую армию к капитуляции, новое правительство во главе с маршалом Петеном нашло свою резиденцию в городке Виши. Тогда даже союзники Франции признали это правительство и установили с ним дипломатические отношения. Требовалось дальнейшее развитие событий, чтобы от дипломатических отношений с этим правительством отказались не только страны-союзники во Второй мировой войне, но и страны, которые сохраняли нейтралитет все годы военного противостояния.

Заметьте История повторяется: чем Путину выгоден обвал многоэтажки в Белгороде

Тогда возникает вопрос – на сколько можно считать попытки создать такое же марионеточное государство с президентом-коллаборационистом, который не будет иметь никакой народной легитимности, реальным продолжением украинской государственности? Или же страны Запада будут считать, что любая замена власти в Киеве в результате российского наступления является угрозой, которая заставит Запад вмешиваться? Где граница территориальных приобретений России, которая уже сейчас на наших глазах пытается развивать наступление на Харьковщине?

Все мы понимаем, что только 4 регионами Украины и Крымом аппетиты Владимира Путина не закончатся. Путин хочет присоединить к России весь Восток и Юг Украины с желанием создать на всей остальной территории марионеточное правительство, которое будет готово создать модель союзнического государства с Россией и Беларусью.

Именно такими были политические планы Путина в феврале 2022 года. Сейчас мы не видим никаких признаков, что эти политические планы изменились.

Более того, Путин искренне уверен, что время является его крупнейшим союзником в попытке воплотить в жизнь планы по ликвидации соседнего государства и возвращения России на границы СССР 1991 года. А это именно то, что серьезно угрожает европейской безопасности и нормам международного права.

Интересно Две актуальные цели россиян на Харьковщине

После заявлений Макрона хотелось бы заявить, где та красная линия, после которой Запад осознает, что совсем не поставки вооружения и дипломатические заявления могут спасти украинский суверенитет в течение следующих лет войны. Только непосредственное участие Запада может создать теоретические шансы для того, чтобы остановить российскую агрессию против Украины и других бывших советских республик.

Очевидно, что Макрон пока сам не определился с точными ответами на эти вопросы.