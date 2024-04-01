Никаких "красных линий": Пионтковский разобрал последние заявления Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна рассмотреть вероятность ввода войск НАТО в Украину. На войне против российской агрессии не может быть никаких табу.

Андрей Пионтковский, российский публицист из Соединенных Штатов Америки, рассказал 24 Каналу, что Макрон делает много серьезных заявлений, которые политически и психологически влияют на изменение европейского отношения к военной помощи для Украины. Это положительные изменения, ведь Америка тормозит принятие закона о финансовой помощи Украине, что уменьшает успехи украинцев на фронте.

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Без "красных линий"

Макрон, как и большинство европейских лидеров, понял – перед ними возникает реальность беззащитной Европы. Европейская безопасность много лет базировалась на американских гарантиях НАТО, а сейчас есть вероятность их потери.

Европейцы поняли, что сейчас есть одна европейская армия, которая может защитить ЕС – армия ВСУ.

Украина сейчас героически защищает не только себя, но и Европу от российской агрессии,

– отметил Пионтковский.

Президент Франции осуждает тактику Запада – устанавливать "красные линии", то есть запрет наносить удар по территории России или вводить в Украину войска НАТО. Как отметил российский публицист, Макрон в своих обращениях говорит, что Вооруженные силы Франции уже участвуют в этой войне. Французские специалисты помогают обслуживать в Украине ракеты Storm Shadow.

Никаких "красных линий" – пусть Путин знает, что против него используют все возможности средства для его поражения,

– подчеркнул Пионтковский.

Самолеты для Украины

Андрей Пионтковский заявил, что Америка продолжает навязывать Украине множество запретов по ведению войны. По его мнению, это приведет к негативным последствиям на поле боя.

Требование, чтобы самолетами, которые предоставляют западные партнеры, управляли исключительно украинские пилоты – является проигрышной позицией. Это требование задерживает передачу самолетов на целый год,

– сказал Андрей Пионтковский.

Российский публицист также считает, что заявления Макрона на тему Украины направлены также на то, чтобы снять эти запреты.

Можно подготовить 30 – 50 украинских пилотов, но надо отправить также 200 современных самолетов: французских F-16, Mirage, британских Typhoon, шведских Gripen. Отправить вместе с самолетами слаженное авиационное объединение военно-воздушных каждой из этих стран. Это мгновенно изменит ход войны,

– высказался Андрей Пионтковский.

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