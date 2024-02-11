Макрон отложил визит в Украину: причина уже известна

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит в Украину. Поездка была запланирована на следующую неделю.

Визит Макрона перенесли из соображений безопасности. По данным издания, ожидалось, что президент Франции посетит Украину в течение 13 – 14 февраля.

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Президент Франции отложил визит в Украину

В Елисейском дворце отметили, что поездку отложили из соображений безопасности. Интересно, что по данным журналистов, такое решение вызвало много вопросов как у французских, так и у украинских дипломатов.

К слову, французско-украинская деловая ассоциация Medef International также отменила визит в наше государство.

Издание пишет, что Макрон сначала должен был посетить Одессу, после отправиться в Киев. Также объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, которые будут выплачивается как пожертвования для гражданских проектов.

Кроме того, ожидалось, что глава государства официально объявит о приходе Французского агентства развития (AFD) как координатор французской помощи Украине.

Зеленский поговорил с Макроном

Заметим, что в вечернем обращении к украинцам 10 февраля Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал с Эмануэлем Макроном.

Украинский лидер отметил, что это были очень продуктивные и нужные переговоры, необходимы именно сейчас. Ведь содержание переговоров точно укрепляет нас – нас всех в Европе.

Президент проинформировал французского коллегу о ситуации на поле боя. В частности, об угрозах, о наших потребностях.

"Мы подробно обсудили то, что усилит наших воинов. РЭБ и ПВО, артиллерию. Поблагодарил за эффективные французские системы "Цезарь". Обсудили имеющийся дефицит артиллерийских снарядов и то, как можем его заполнить", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит лидерство Франции в "Коалиции артиллерии", созданной в рамках "Рамштайна", которая добавляет перспектив нашей защите от российских атак.

Кроме того, подробно обсудили соглашение по безопасности между нашими государствами – гарантии безопасности. Кстати, ее вед финализируют.

"Команды активно работают, и можем выйти на очень амбициозный уровень, который будет нужным сигналом всему глобальному сообществу. Сигналом о том, что Европа умеет защищать жизни, умеет добавлять безопасности – на поколение. Эммануэль, господин Президент, я благодарю тебя!" – подчеркнул Зеленский.