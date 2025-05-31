Трамп прокомментировал ситуацию с якобы пощечиной Макрону от жены и дал ему совет

Президент США Дональд Трамп высказался относительно видео, на котором жена президента Франции Брижит Макрон толкнула Эмманюэля Макрона в лицо во время их прибытия в Ханой. Он назвал эту ситуацию "нехорошей"

Инцидент получил огласку после того, как обнародовали кадры, где видно, как сразу после выхода из президентского самолета Макрон получает толчок в лицо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Дональд Трамп дал совет Макрону

Во время пресс-конференции в Белом доме 30 мая, журналисты обратились к Трампу с просьбой прокомментировать ситуацию. После короткой паузы он иронично заметил: "Убедитесь, что двери закрыты". Ситуацию американский лидер назвал "нехорошей" и добавил, что лично знаком с супругами Макронов.

Это было нехорошо. Я говорил с ним (с Макроном, – 24 Канал), с ним все в порядке, с ними все в порядке. Они два действительно хороших человека. Я не знаю, что это было, но я их хорошо знаю,

– сказал Трамп.

Добавим, что позже Брижит Макрон нежно поцеловала Эммануэля Макрона во время официального визита в Индонезию, демонстрируя заботу и любовь. В Джакарте президентская чета держалась за руки, обнималась и поддерживала друг друга. К тому же они улыбались и в целом имели счастливый вид.