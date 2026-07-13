Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины "Справжній друг України": Зеленський вручив Макрону орден Свободи
13 июля, 19:45
2

"Настоящий друг Украины": Зеленский вручил Макрону орден Свободы

Вероника Соцкова

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Франции Эмманюэля Макрона орденом Свободы. Это одна из высших государственных наград Украины.

Об этом Зеленский сообщил после встречи с Макроном.

За что Зеленский отметил президента Франции?

По словам главы государства, это стало знаком благодарности за многолетнюю поддержку Украины и личную роль французского президента в укреплении двусторонних отношений.

Отношения наших стран достигли действительно стратегического уровня, и почему-то именно благодаря личным усилиям президента Макрона. Сегодня я поблагодарил Эммануэля за помощь и поддержку на протяжении этих лет и наградил господина президента, настоящего друга Украины, орденом Свободы, 
– сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Франция остается одним из ключевых партнеров Украины в условиях полномасштабной войны, а сотрудничество между государствами продолжает углубляться как в сфере безопасности, так и на политическом уровне.

Отметим, что орден Свободы – одна из высших государственных наград Украины. Он был учрежден в 2008 году для награждения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости государства, развитии демократии, защите конституционных прав и свобод человека, а также за весомый вклад в укрепление международного авторитета Украины.

Награждение иностранных лидеров орденом Свободы является довольно редким явлением. Эту награду вручают деятелям, внесшим выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества с Украиной и поддержку украинской государственности.

С начала полномасштабного вторжения Франция является одним из ведущих партнеров Украины, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь. Президент Эммануэль Макрон неоднократно выступал за усиление поддержки Киева, расширение оборонного сотрудничества и укрепление европейской безопасности.

Помимо Макрона этой наградой были удостоены бывший президент Польши Анджей Дуда, украинская журналистка, погибшая в российском плену, Виктория Рощина, а также 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, убитые оккупантами.

Связанные темы:

Новости Украины Новости политики
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Награды
Новости Франции