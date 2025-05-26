Мы просто шутили, – Макрон поспешил оправдаться из-за "пощечины" от жены

Журналистам удалось снять момент, когда Эммануэль Макрон якобы получает пощечину от своей жены Бриджит. Президент Франции решил объяснить, что случилось на самом деле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Макрон прокомментировал пощечину жены

Так, вечером 25 мая самолет французского президента приземлился в аэропорту Ханоя, Вьетнам. Когда двери борта распахнулись, в объективы камер журналистов попала фигура Эммануэля Макрона.

Через мгновение в кадре появились руки его супруги. Бриджит протянула их к мужу, после чего последовал жест, похожий на пощечину. Сам президент Франции, похоже, был озадачен, однако быстро взял себя в руки, поняв, что его снимают.

Этот момент сразу вызвал резонанс и многочисленные вопросы. Впоследствии Макрон вышел к СМИ с объяснением инцидента.

Мы дурачились и, действительно, шутили с моей женой. Это превращается чуть ли не в геопланетарную катастрофу,

– сказал он.

В офисе президента Франции отметили, что на камеры попал момент, когда Макрон с женой в последний раз расслаблялись перед началом турне – они шутили друг с другом.

"Это – проявление близости. Но именно этого было достаточно, чтобы дать основания для новых конспирологических теорий", – добавили там.