Макрон примет участие в Саммите мира в Швейцарии, – AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в Саммите мира в Швейцарии. Страна планирует оказывать Украине политическую и дипломатическую поддержку.

Саммит мира, который организует Украина, состоится 15 – 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток неподалеку Люцерна.

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Макрон примет участие в Саммите мира

Елисейский дворец 5 июня подтвердил участие президента Франции в Саммите мира.

В администрации Макрона сообщили, что Франция не только намерена предоставлять Украине военную помощь в долгосрочной перспективе, но и "оказывать политическую и дипломатическую поддержку".

Зеленский и Макрон подпишут два соглашения

Украина и Швейцария начали подготовку к Саммиту на уровне лидеров стран еще в январе 2024 года. Ожидается, что на мероприятие прибудут больше 100 делегатов от разных государств.

Владимир Зеленский во время визита во Францию ​​в пятницу, 7 мая, также подпишет с Макроном два соглашения. Речь идет о предоставлении кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро.

Как сообщается, заключенные соглашения будут направлены на поддержку местных органов власти и критически важной инфраструктуры, в частности энергетической, в Украине.

Эти средства будут использованы для финансирования крупных проектов, для укрепления или замены выходящей из строя энергетической инфраструктуры,

– отметили в администрации.

Кто еще из мировых лидеров приедет на Саммит мира