Макрон примет участие в Саммите мира в Швейцарии, – AFP
Источник:AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в Саммите мира в Швейцарии. Страна планирует оказывать Украине политическую и дипломатическую поддержку.
Саммит мира, который организует Украина, состоится 15 – 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток неподалеку Люцерна.
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Макрон примет участие в Саммите мира
Елисейский дворец 5 июня подтвердил участие президента Франции в Саммите мира.
В администрации Макрона сообщили, что Франция не только намерена предоставлять Украине военную помощь в долгосрочной перспективе, но и "оказывать политическую и дипломатическую поддержку".Важно! Украина и Швейцария начали подготовку к Саммиту на уровне лидеров стран еще в январе 2024 года. Ожидается, что на мероприятие прибудут больше 100 делегатов от разных государств.
Зеленский и Макрон подпишут два соглашения
Владимир Зеленский во время визита во Францию в пятницу, 7 мая, также подпишет с Макроном два соглашения. Речь идет о предоставлении кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро.
Как сообщается, заключенные соглашения будут направлены на поддержку местных органов власти и критически важной инфраструктуры, в частности энергетической, в Украине.
Эти средства будут использованы для финансирования крупных проектов, для укрепления или замены выходящей из строя энергетической инфраструктуры,
– отметили в администрации.
Кто еще из мировых лидеров приедет на Саммит мира
- В Белом доме 3 июня 2024 года официально сообщили, что на Саммит поедет вице-президент США Камала Харрис. Перед этим в администрации уверяли, что Вашингтон будет представлен на высоком уровне.
- Впоследствии в Белом доме отметили, что отсутствие президента США на Саммите не означает, что Украина потеряла поддержку. Там заявили, что США поддерживают украинскую формулу мира.
- На Саммите мира будут также присутствовать и представители Организации Объединенных Наций. Это произошло при бешеном давлении со стороны России на официальных лиц и стран-членов организации.
- А вот Китай отказывается участвовать в швейцарском саммите и настаивает на собственной "мирной формуле". Издание Financial Times также предполагало, что во время визита в Пекин Путин лично просил президента КНР Си Цзиньпина не участвовать в Глобальном саммите мира.