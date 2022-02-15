Макрон призвал Путина не признавать боевиков на Донбассе
15 февраля 2022 , 21:03Читати новину українською
Источник:CNN
Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не признавать боевиков на Донбассе. А глава Кремля отметил, что не одобрял инициативу Госдумы.
На обращение российской Госдумы к Владимиру Путину о признании боевиков отреагировал и французский лидер Эммануэль Макрон.
Читайте также Голосование за признание боевиков в Госдуме сфальсифицировали, – СМИ
Макрон обратился к Путину касательно признания боевиков
Мы сохраняем бдительность и просим (Путина – 24 канал) не выполнять просьбу Государственной думы,
– отметил Макрон.
Французский президент также отметил, что Путин объяснил ему что не одобрял инициативу российского парламента.
Госдума поддержала обращение о легитимизации боевиков
- Российская Госдума 15 февраля приняла обращение к Владимиру Путину о признании боевиков на оккупированных территориях Донбасса. В обращении говорится о скорейшем проведении переговоров с главарями боевиков "для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".
- В то же время СМИ пишут, что процедура голосования прошла с нарушениями. Учли голоса тех депутатов, которых на заседании не было.
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий. В то же время оно будет означать "сознательный выход России из минских договоренностей". В офисе Президента добавили, что это значительно усложнит ситуацию в Европе. А Верховная Рада решила обратиться к ряду международных организаций и правительств стран.
- В Евросоюзе отметили, что это грозит возникновением дополнительных территориальных претензий России к Украине.
- Генсек НАТО сказал, если Россия признает боевиков на Донбассе, то нарушит международное право. Кроме того, такой шаг Москвы усложнит урегулирование в рамках минских договоренностей.
Обратите внимание – рейтинг лживых заявлений России против Украины: смотрите видео