Макрон призвал Путина не признавать боевиков на Донбассе

Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не признавать боевиков на Донбассе. А глава Кремля отметил, что не одобрял инициативу Госдумы.

На обращение российской Госдумы к Владимиру Путину о признании боевиков отреагировал и французский лидер Эммануэль Макрон.

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Макрон обратился к Путину касательно признания боевиков

Мы сохраняем бдительность и просим (Путина – 24 канал) не выполнять просьбу Государственной думы,

– отметил Макрон.

Французский президент также отметил, что Путин объяснил ему что не одобрял инициативу российского парламента.

Госдума поддержала обращение о легитимизации боевиков

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