Макрон против Ле Пен: во Франции начался второй тур выборов

Во Франции 24 апреля начался второй тур выборов президента. В битве за лидерство сошлись действующий глава страны Эммануэль Макрон и кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

В преддверии второго тура голосования рейтинги прочили победу действующему лидеру Франции. При этом Макрон значительно увеличил отрыв от Ле Пен, хотя в первом туре разница между кандидатами составляла менее 5%.

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Второй тур выборов президента Франции

Граждане Франции 24 апреля снова голосуют за кандидатов на должность главы государства. Первый тур выборов, состоявшийся 10 апреля, не принес ни одному из кандидатов более 50% поддержки. Поэтому сейчас происходит повторное голосование, в котором принимают участие два кандидата с наибольшим количеством предыдущих голосов:

действующий президент Эммануэль Макрон от партии "Вперед, Республика";

политик Марин Ле Пен от партии "Национальное объединение".

Отмечается, что избирательные участки во Франции открыты с 9:00 по Киеву. Первые результаты экзитполов будут обнародованы после завершения голосования – в 21:00 по киевскому времени.

При этом Макрон намерен выступить перед гражданами по окончании избирательного дня в Париже, возле Эйфелевой башни.

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Прогнозы результатов второго тура

В предвыборных опросах Макрон значительно укрепил свои позиции за неделю до второго тура выборов. В прогнозах Ifop его рейтинг поднялся с 53,5% до 55,5% в течение 15 – 21 апреля. Ле Пен, в свою очередь, за аналогичный период потеряла два пункта – прогнозы снизились с 46,5 до 44,5%.

Сразу три социологических опроса прочат победу именно действующему президенту Франции со средним результатом в 56,6%. Добавим, что во время второго тура в 2017 году Макрон победил с результатом 66,1% против 33,9% у Марин Ле Пен.

Дебаты кандидатов

За 4 дня до второго тура на французском телевидении состоялись дебаты кандидатов. Макрон раскритиковал свою оппонентку за связи с Кремлем и назвал Россию ее "банкиром". Кроме того, действующий президент страны упомянул слова Ле Пен о том, что она считает Крым частью России.

К слову, по результатам теледебатов победу одержал Эммануэль Макрон – его поддержали 59% зрителей. За Марин Ле Пен проголосовали 39%, а еще 2% затруднились определить победителя.

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