Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным
Источник:Ouest France
Президент Франции Эммануэль Макрон вскоре хочет обсудить ситуацию на Востоке Украины со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Ранее он уже пообщался с другими мировыми лидерами.
Макрон уже поговорил об Украине с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на свои источники в Елисейском дворце.
Кстати Байден еще раз поговорил с европейскими лидерами после звонка Путину
Макрон позвонит Путину и Зеленскому
Главы 5 государств подтвердили приверженность совместной работы, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины. В ближайшие дни Макрон планирует позвонить еще Зеленскому и Путину.
Кстати, французского президента спросили о возможных новых санкциях против России. Тот ответил, что следует дождаться итогов встречи Байдена и Путина. По его словам, стратегия заключается в том, чтобы начать работу и процесс мирного урегулирования.
Идея состоит в том, чтобы попытаться повторно привлечь его (Путина – 24 канал) в переговорные форматы,
– сказал Макрон.
Что известно о разговоре Путина и Байдена
- Президенты 7 декабря поговорили в видеорежиме. Разговор длился более 2 часов.
- Байден пригрозил Путину последствиями нападения на Украину. Он подчеркнул, что будет решительно реагировать на эскалацию и предупредил о сильных санкциях.
- Американский президент также отверг требование российского коллеги о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Путин ранее требовал "юридических гарантий". Байден подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.
- Однако в Кремле говорят, что президенты говорили о "внутриукраинском кризисе".
- Кстати, Байден перед разговором позвонил европейским лидерам. После видеовстречи с Путиным он перенес запланированный разговор с Зеленским, чтобы еще раз созвониться с ЕС.