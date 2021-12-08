Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

8 декабря 2021 , 09:38
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Источник:

Ouest France

Президент Франции Эммануэль Макрон вскоре хочет обсудить ситуацию на Востоке Украины со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Ранее он уже пообщался с другими мировыми лидерами.

Макрон уже поговорил об Украине с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на свои источники в Елисейском дворце.

Кстати Байден еще раз поговорил с европейскими лидерами после звонка Путину

Макрон позвонит Путину и Зеленскому

Главы 5 государств подтвердили приверженность совместной работы, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины. В ближайшие дни Макрон планирует позвонить еще Зеленскому и Путину.

Кстати, французского президента спросили о возможных новых санкциях против России. Тот ответил, что следует дождаться итогов встречи Байдена и Путина. По его словам, стратегия заключается в том, чтобы начать работу и процесс мирного урегулирования.

Идея состоит в том, чтобы попытаться повторно привлечь его (Путина – 24 канал) в переговорные форматы,
– сказал Макрон.

Что известно о разговоре Путина и Байдена

  • Президенты 7 декабря поговорили в видеорежиме. Разговор длился более 2 часов.
  • Байден пригрозил Путину последствиями нападения на Украину. Он подчеркнул, что будет решительно реагировать на эскалацию и предупредил о сильных санкциях.
  • Американский президент также отверг требование российского коллеги о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Путин ранее требовал "юридических гарантий". Байден подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.
  • Однако в Кремле говорят, что президенты говорили о "внутриукраинском кризисе".
  • Кстати, Байден перед разговором позвонил европейским лидерам. После видеовстречи с Путиным он перенес запланированный разговор с Зеленским, чтобы еще раз созвониться с ЕС.
Автор: Ольга Музика