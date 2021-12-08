Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон вскоре хочет обсудить ситуацию на Востоке Украины со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Ранее он уже пообщался с другими мировыми лидерами.

Макрон уже поговорил об Украине с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на свои источники в Елисейском дворце.

Кстати Байден еще раз поговорил с европейскими лидерами после звонка Путину

Макрон позвонит Путину и Зеленскому

Главы 5 государств подтвердили приверженность совместной работы, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины. В ближайшие дни Макрон планирует позвонить еще Зеленскому и Путину.

Кстати, французского президента спросили о возможных новых санкциях против России. Тот ответил, что следует дождаться итогов встречи Байдена и Путина. По его словам, стратегия заключается в том, чтобы начать работу и процесс мирного урегулирования.

Идея состоит в том, чтобы попытаться повторно привлечь его (Путина – 24 канал) в переговорные форматы,

– сказал Макрон.

Что известно о разговоре Путина и Байдена