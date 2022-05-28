Макрон и Шольц требуют от Путина освободить 2500 защитников Мариуполя: новые детали разговора
Источник:Elysee
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц 28 мая провели беседу с Владимиром Путиным. Президент Франции и канцлер Германии требуют освободить около 2500 защитников Мариуполя.
Кроме того, Шольц и Макрон заявили, что Россия должна немедленно приостановить блокаду морских портов. Тогда Украина сможет продолжить экспорт зерно - это остановит продовольственный кризис в странах мира.
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Также Шольц и Макрон призвали главу Кремля немедленно остановить войну.
Канцлер Германии и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу русских войск. Они призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины и поиску дипломатического разрешения конфликта,
– говорится в сообщении.
Премьер Эстонии призвала лидеров ЕС не звонить Путину
Кая Каллас – эстонская премьер-министр – заметила, что нет никакого смысла звонить руководителю Кремля. Это позволяет Путину чувствовать себя "важным". Между тем, нужно, что президент страны-агрессорки находился в изоляции.
Последние новости о защитниках "Азовстали"
- Алексей Данилов – секретарь СНБО – рассказал, что украинских защитников из "Азовстали" через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Еленовку (территория Донецкой области). Пока украинская сторона знает, что к защитникам Мариуполя не применяют насилия . Со временем всех героев должны обменять на пленных россиян.
- Защитник Мариуполя Денис Прокопенко сумел позвонить по телефону жене. Он сообщил, что с ним все хорошо. Кроме того, Данилов подчеркнул, что это было не единственное общение командира с женой. Она рассказала, что это стало возможным по договоренности между правительствами Украины и России и благодаря посредничеству Красного Креста.
- Секретарь СНБО заверил, что Украина внимательно следит за процессом.
- Международный Комитет Красного Креста сообщил, что не будет публиковать имена защитников "Азовстали". Однако родные героев смогут отправить запрос на получение всей необходимой информации.
- Информация о том, скольких людей, выведенных из "Азовстали", зарегистрировал Красный Крест, пока не разглашали. Сообщили, что это конфиденциальная информация.
Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родных, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК:
- по электронной почте ctabureau@icrc.org;
- по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155.
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