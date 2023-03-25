Макрон незаметно снял дорогие часы во время интервью о пенсионной реформе
Эммануэль Макрон вызвал шквал критики после того, как среди интервью о противоречивой пенсионной реформе он снял свои роскошные часы.
Президент Франции вышел в эфир за день до того, как более миллиона протестующих вышли на демонстрации по всей стране, чтобы выступить против повышения правительством пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
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Оппоненты президента обратили внимание на то, что во время интервью Макрон исподтишка снял часы якобы стоимостью в 80 000 евро.
Макрон под столом во время интервью снял дорогие часы / Скриншот с видео
Критики использовали этот инцидент и заявили, что Эммануэль Макрон превратился в "президента богатых" и утратил связь с простыми французами.
Когда дело доходит до разговора о минимальной заработной плате, президент снимает свои роскошные часы под столом.
– написала в твиттере член оппозиционной партии La France Insoumise Клеманс Гетте.
Сообщение ретвитнули более 10 тысяч раз.
У Макрона говорят часы мешали интервью
В то же время, в Елисейском дворце объяснили такой поступок Макрона тем, что он якобы "стучал по столу", когда эмоционально жестикулировал во время интервью.
Приблизительно через 10 минут разговора в эфире действительно слышен стук в момент, когда Макрон кладет запястье на стол. Затем его руки исчезают под столом и через несколько секунд на видео видно, что часов на руке президента нет.
Запись эфира, на 10 минуте Макрон слышен стук: видео
Дискуссии по стоимости часов
На Елисейских полях также объясняют, что Макрон носит часы Bell & Ross BRV192, персонализированные с гербом президента Республики. Часы продаются на сайте производителя (без герба Республики) по цене 2 400 долларов.
Цена часов на официальном сайте / Скриншот Bell and Rose
Отмечают, что Эмануэль Макрон носит эти часы постоянно уже более полутора лет. В частности, французский лидер надевал его на некоторые публичные мероприятия, в частности, на финал ЧМ-2022 в Катаре и во время государственного визита в Вашингтон в декабре прошлого года.
Коротко о пенсионной реформе во Франции, спровоцировавшей протесты
- Французы протестуют против повышения пенсионного возраста от 62 до 64 лет. Люди вышли на улицы по всей стране.
- Президент Эмманюэль Макрон убежден, что этот шаг является важным для улучшения пенсионной системы.
- Пенсионная реформа должна была начаться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.
- Реформа предполагает, что пенсионный возраст будет повышаться на три месяца каждый год до 2030 года.
- 12 марта верхняя палата парламента проголосовала за одобрение противоречивой реформы пенсионной системы.