Макрон сравнил нападение России на Украину с операциями Израиля в Ливане и Секторе Газа

Французский президент выступает против операций Израиля в Ливане и Секторе Газа. Эммануэль Макрон вспомнил об Украине и заявил, что "все жизни равны для всех конфликтов во всем мире".

В конце сентября Израиль начал ограниченную наземную операцию в Ливане против боевиков "Хезболлы", а чуть позже возобновил наступление в Секторе Газа. На фоне этих событий президент Франции обратился к союзникам с просьбой прекратить поставки оружия Израилю. Кроме того, Макрон в разговоре с премьером Нетаньяху призвал его "не превращать Ливан во второй Сектор Газы", а также искать политическое решение конфликта.

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Макрон сравнил войну в Украине и на Ближнем Востоке

В своей речи на саммите франкоязычных лидеров президент Эммануэль Макрон еще раз подчеркнул важность дипломатии, которая "защищает суверенитет и территориальную целостность всюду на планете", пишет Le Monde.

Политик призвал международное сообщество избегать "двойных стандартов" относительно войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Макрон отметил, что франкоязычный мир – это место, которое "говорит на одном языке об Украине", страдающей от российской агрессии. Однако вместе с тем, франкоязычные страны "защищают видение, где нет места двойным стандартам, где все жизни равны для всех конфликтов во всем мире".

Ранее президент Франции отмечал, что мир на Ближнем Востоке невозможен без "решения о создании двух государств" между Израилем и палестинцами.

К слову, Эммануэль Макрон заявил о необходимости переосмыслить отношения с Россией после войны.