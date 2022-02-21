Макрон заявил, что ему удалось договориться о саммите Путина и Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон проявил большую дипломатическую активность для деэскалации ситуации вокруг Украины. Только 20 февраля он побеседовал с британским премьером Борисом Джонсоном.

А еще – с президентом США Джо Байденом и дважды с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению из Елисейского дворца, Макрону вроде бы удалось достичь договоренности о саммите глав Белого дома и Кремля.

Важно! Джонсон увидел "добрый знак" после разговора Путина и Макрона

Макрон договорился о саммите Путина и Байдена – если не будет эскалации

Президент Франции Эммануэль Макрон за прошедшие сутки провел несколько важных международных разговоров для поиска пути деэскалации ситуации вокруг Украины. В частности, побеседовал с лидерами США, России (дважды) и Великобритании.

И, кажется, ему удалось добиться определенного успеха. По меньшей мере, по свидетельству заявления из Елисейского дворца (администрации французского президента). Там заявили, что:

Макрон предложил Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по безопасности и стабильности в Европе.

А после него – еще один, уже "со всеми заинтересованными сторонами".

И президенты США и России приняли это предложение.

24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Государственного департамента США Энтони Блинкен должны согласовать программу саммита.

Макрон при этом подчеркнул, что будет способствовать проведению саммита, но тот возможен только при условии, "если Россия не вторгнется в Украину".

Заметим, что:

В Белом доме подтвердили информацию Макрона. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что "президент Бадйен в принципе согласился на встречу с президентом Путиным".

Однако отметила, что пока похоже, что Россия готовится не к дипломатии, а к войне. США, впрочем, к дипломатическим усилиям готовы в любой момент.

США, впрочем, к дипломатическим усилиям готовы в любой момент. На официальном сайте Кремля комментариев по поводу этой информации пока (по состоянию на 4 утра по Киеву) не было.

Просмотрите и подробности о предыдущих разговорах мировых лидеров за прошедшие сутки:

Актуальное видео: Россия придумала "списки смертников" на случай атаки на Украину