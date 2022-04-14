Макрон заявил, что термин "геноцид" в отношении войны привел бы к "словесной эскалации"
Источник:Le Point
Эммануэль Макрон объяснил, почему отказывается использовать слово "геноцид" по поводу зверств российских войск в Украине. Президент Франции говорит, мол, "словесная эскалация" не поможет.
Слово "геноцид" имеет значение, заявил Макрон. Его должны квалифицировать юристы, а не политики.
Кстати Зеленский хочет как можно быстрее обсудить с Макроном его заявление о "братских народах"
Политик считает, что государства, говорящие о геноциде украинцев, должны по международным конвенциям вмешаться. По его словам, такое вмешательство превратит их в воюющие союзы.
Это то, чего люди хотят? Я так не считаю,
– сказал Макрон.
Он добавил, что каждый должен знать, как сохранить разум, а "словесная эскалация" якобы не помогает Украине.
Что этому предшествовало
Накануне Макрон заявил, что не будет называть зверства россиян на Украине геноцидом. Президент признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Однако при этом сказал, что украинцы и россияне якобы братья.
В МИДе объяснили политику, что "братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа.
Зеленский собирается поговорить с Макроном по поводу таких заявлений.
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