Имеет полное право, – в Белом доме отреагировали на слова Макрона об отправке войск в Украину

Заявление Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину обсуждают уже несколько недель. В Белом доме отметили, что французский лидер имеет полное право говорить об этом.

Соответствующее заявление сделал во время брифинга 18 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что французский президент Эммануэль Макрон имеет полное право говорить о том, что в Украину пришлют войска Запада.

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США "четко выразили свою позицию"

Джейк Салливан отметил, что вместо Эммануэля Макрона он говорить не может. В то же время добавил, что французский лидер имеет полное право в дальнейшем выражать публично свою позицию. Вместе с тем он подчеркнул, что США "четко выразили свою позицию". И что заключается она в том, что Вашингтон отправлять американские войска в Украину не намерен.

Президент Байден фактически подтвердил это для американского народа, и мы не отступили от этой позиции и не отступаем от нее и сегодня,

– подчеркнул Салливан.

Макрон и его заявление о западных войсках в Украине

Накануне Эммануэль Макрон во время встречи стран-партнеров Украины в Париже обсудил возможность отправки своих войск в наше государство. В то же время он отметил, что по этому вопросу консенсуса пока достичь не удалось.

Но мы ничего не можем исключать. Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не смогла выиграть в этой войне,

– сказал тогда Макрон.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне впоследствии решил объяснять слова Макрона. Мол, в Украину могут отправить солдат из Франции, чтобы помогать с выполнением задач, которые не касаются боевых действий.

Между тем целый ряд других стран-членов НАТО отметил, что отправка собственных войск в Украину не рассматривает. Соответствующие заявления озвучили в Белом доме в США, Германии, Великобритании, Канаде, Испании, Чехии, Польше и других государствах.

Параллельно Франция инициирует создание альянса государств, которые открыты к тому, что западные войска могут быть потенциально введены на территорию Украины. Интересно, что Париж в этом вопросе лишь углубляет конфликт с Берлином.

Не прошло, конечно же, без истерики из Кремля. Дмитрий Песков заявлял, что если войска НАТО таки отправят в Украину, "то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и Альянса".