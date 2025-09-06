Луганщина потеряла еще одного своего сына. На войне погиб Максим Бутко, уроженец села Капитаново Новоайдарской громады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Луганскую ОГА.

Смотрите также Война дронов – это уже не шутки, – интервью офицера 5-й ОШБр о рисках и ситуации на фронте

Что известно о погибшем военном?

Максим Бутко родился 3 мая 1995 года и после начала войны присоединился к Вооруженным силам Украины. 30 августа этого года Максим погиб во время боя в Донецкой области. Ему навсегда осталось 30.