В боях за Украину погиб 30-летний Максим Бутко с Луганщины
- На войне погиб Максим Бутко, уроженец села Капитаново Новоайдарской громады Луганщины.
- Максим Бутко погиб 30 августа во время боя в Донецкой области в возрасте 30 лет.
Луганщина потеряла еще одного своего сына. На войне погиб Максим Бутко, уроженец села Капитаново Новоайдарской громады.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Луганскую ОГА.
Что известно о погибшем военном?
Максим Бутко родился 3 мая 1995 года и после начала войны присоединился к Вооруженным силам Украины. 30 августа этого года Максим погиб во время боя в Донецкой области. Ему навсегда осталось 30.
В памяти родных Максим навсегда останется лучшим сыном, братом и племянником. Для побратимов – верным другом и отважным защитником. Для всей Луганщины и Украины – Героем, который отдал жизнь за мир,
– отметили в ОВА.
Похороны защитника состоялось 4 сентября в селе Слобода Черкасской области. Провести в последний путь героя. собрались десятки людей – друзья, побратимы, односельчане.
Максим Бутко погиб в боях за Украину / фото Луганской ОГА
Потери Украины в войне против России
5 сентября в Ивано-Франковске попрощались с Игорем Пальчаком. Он считался пропавшим без вести с 1 декабря 2024 года. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Романовка, возле Курахово.
3 сентября погиб журналист столичного издания Александр Голяченко. В 2022 году он вместе с отцом пошел защищать Украину.
1 сентября погиб экс-игрок регбийного клуба Днепр Александр Розенталь. Спортсмен был одним из основателей и первых игроков. Он играл на позиции хукера – одной из основных в регби.