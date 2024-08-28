Подавился мясом во время ужина: в России умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом

В России неожиданно умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом Максим Еремин. Оккупант мог подавиться куском мяса, который он ел во время ужина.

Об этом сообщают российские СМИ. Россиянина пытались спасти медики, но не смогли, передает 24 Канал.

Интересно Все понимают, что это опасно: действительно ли Telegram может быть подконтрольным ФСБ

Что известно об обстоятельствах смерти Еремина

Российские пропагандисты отметили, что инцидент с Максимом Ереминым, с позывным "Ерема", произошел в Москве еще 25 августа. По словам россиян, начальнику одного из отделов ФСБ резко стало плохо и было сложно дышать. На место вызвали медиков, которые пытались спасти Еремина, однако этого сделать не удалось.

По словам российских журналистов, причиной смерти начальника отдела ФСБ стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях. Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но спасти не смогли.



Максим Еремин умер, подавившись мясом / Фото из российских телеграм-каналов

По данным росСМИ, Максим Еремин в 1990-е годы был участником околофутбольного движения, а также одним из основателей группировки фанатов ЦСКА – Red-Blue-Warriors.

Россиянин также играл ключевую роль в операциях на Кавказе в начале 2000-х годов, приобщившись к ликвидации нескольких высокопоставленных полевых командиров. За время своей карьеры в российской спецслужбе он дослужился до звания полковника ФСБ и возглавлял контртеррористический департамент.

Также сообщается, что Еремин участвовал в командировке в Сирию во время пребывания на службе. У оккупанта осталось трое детей.