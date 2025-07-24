В Киеве попрощались с командиром бригады "Ярость" Максимом Казбаном, который погиб в ДТП

В четверг, 24 июля, на Майдане Независимости в Киеве попрощались с командиром Штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" Максимом Казбаном. Военный погиб в ДТП в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Максима Казбана провели в последний путь

Максим Казбан возглавлял Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины с сентября 2024 года по июль 2025-го.

Полковник полиции Буденко рассказал, что первоочередной задачей для военного было сохранить личный состав.

Это был великий человек. Человечный командир, который понимал каждого, кем руководил. Максим лично общался с бойцами, чтобы принять правильное решение,

– поделился он.

В Киеве провели в последний путь Максима Казбана / Фото: Суспільне

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Казбана. Вечная память!

Напомним, Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года. Во время службы он возглавлял подразделение из правоохранителей Донетчины и Луганщины, что воевало на ключевых направлениях.

Воин был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, медалью "За воинскую службу Украине", нагрудным знаком СБУ "За отвагу", нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Стальной крест", а также дважды награжден знаком отличия "Огнестрельное оружие".