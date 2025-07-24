Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Максима Казбана провели в останню путь

Максим Казбан очолював Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України з вересня 2024 року по липень 2025-го.

Полковник поліції Буденко розповів, що першочерговим завданням для військового було зберегти особовий склад.

Це була велика людина. Людяний командир, який розумів кожного, ким керував. Максим особисто спілкувався з бійцями, аби прийняти правильне рішення,

– поділився він.

У Києві провели в останню путь Максима Казбана / Фото: Суспільне

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Казбана. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, Максим Казбан загинув в ДТП на Донеччині 22 липня 2025 року. Під час служби він очолював підрозділ з правоохоронців Донеччини та Луганщини, що воював на ключових напрямках.

Воїн був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, медаллю "За військову службу Україні", нагрудним знаком СБУ "За відвагу", нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України "Сталевий хрест", а також двічі нагороджений відзнакою "Вогнепальна зброя".