Очень изменился и поседел: друзья поражены состоянием возвращенного из плена защитника Максима Колесникова

В рамках нового обмена в Украину вернулся бывший ресторатор родом из Донецка Максим Колесников. Люди, которые знают его долгое время, начали писать, что защитник очень изменился. Кроме того, он впервые за 11 месяцев отведал фрукт.

Во время масштабного обмена, который состоялся 4 февраля, кроме Максима, домой вернулись еще 115 военных. Интересно, что сам Колесников с 2015 года вел "Дневник мобилизованного", которым прославился среди пользователей сети. Все, что известно об этом военном, читайте в материале 24 Канала.

Читайте также СБУ показала эксклюзивные кадры с обмена пленными

Попадание в плен и изменения во внешности

Известно, что Максима Колесникова оккупанты взяли в плен еще в марте 2022 года – то есть через несколько недель после начала полномасштабного вторжения. Произошло это в Киевской области.

Затем они начали снимать пропагандистские сюжеты, в которых обвиняли воинов Вооруженных Сил, в частности господина Максима, вроде бы в неонацистских взглядах. Также путинские журналисты одного из федеральных телеканалов говорили о враждебном отношении украинских воинов к России. Хотя, следует признать, относительно второго тезиса они не врали, ведь по-другому относиться к государству, которое является агрессором и оккупантом, – просто невозможно.

К счастью, сейчас защитник Максим Колесников вместе со своими собратьями дома. Об этом одним из первых написал журналист Роман Шрайк. Он отметил, что Максим сильно изменился за этот период.

Рассматривал фото с освобожденными пленниками. Обратил внимание на парня с яблоком, очень красноречивая фотка. Но так и не понял, что это мой знакомый Макс Колесников. Не узнал. С возвращением из ада, Макс,

– констатировал Шрайк.

После плена и до него: как изменился Максим Колесников

В то же время другая знакомая Максима, по имени Екатерина Золотарева, в своих соцсетях написала, что узнать на первом фото красивого, статного, стильного, очень умного, порядочного и интеллигентного Макса очень непросто. От него осталась ровно половина того человека, которого я видела в реальной жизни в последний раз. Истощен, поседел совсем. И то, как он смотрит на это яблоко... Страшно больно, но вместе с тем невероятно радостно! Какое бесконечное счастье, что он вернулся,

– заявила она.

"Впервые за год ем фрукты"

Из кадров допроса Колесникова россиянами ясно, что он отказался назвать украинцев нацистами. Собственно, это требовали сделать от него оккупанты во время съемок очередного пропагандистского сюжета.

Безусловно, что "изображением дня" 4 февраля – является фото, на котором Максим Колесников держит яблоко и хочет его укусить. Автор этой фотографии рассказал, что мужчина боялся отведать фрукт, ведь не ел чего-то подобного почти круглый год.

Это фото вышло случайно. Я думал снять видео, но "промазал" кнопкой, и получилось фото,

– прокомментировал сделанную фотографию Андрей Качор.

Кроме того, СМИ распространили видео Координационного штаба по обращению с военнопленными, на котором Максим ест яблоко.

Другие важные факты о Максиме Колесникове

В прошлом он был ресторатором, но в 2015 году во время мобилизации отправился защищать родной Донбасс от российских захватчиков.

Затем в своих социальных сетях Максим начал вести своеобразный онлайн-дневник, где описывал подготовку украинских военнослужащих к боям, будни солдат и поднимал в целом немало важных тем.

В первый день полномасштабного вторжения – то есть 24 февраля – Колесников отправился в военкомат, чтобы снова стать на защиту государства.

В тот момент столица стала для него родным городом. Собственно, в Киеве он жил в последние годы до того, как снова отправился защищать родную землю.

Напомним, 4 февраля в рамках обмена Украине вместе с Максимом Колесниковым и 115 живыми защитниками удалось вернуть, в частности, тела британских волонтеров, погибших под Соледаром в Донецкой области. Речь идет о британце Кристофере Мэтью Перри, новозеландце Эндрю Тобиасе, Мэтью Бегшоу и украинце Евгении Кулике.