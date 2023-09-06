Российский пилот Кузьминов, перегнавший Ми-8, получит полмиллиона долларов

Пилот, переместивший в Украину российский Ми-8, получит награду. Ему выплатят 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Вознаграждение получит 28-летний Максим Кузьминов. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Как стало известно, Максим Кузьминов получит вознаграждение в 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Конечно, в национальной валюте. Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой,

– заявил Юсов.

Он отметил, что Украина – демократическое правовое государство, поэтому мы выполняем и собственные обязательства и соблюдаем международное право.

"Поэтому еще раз – те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, сражайтесь против путинского режима", – подчеркнул представитель ГУР.

Что известно о поступке Максима Кузьминова