Во время выполнения боевого задания в Запорожье погиб военный из Луцка Максим Кузнецов

На войне против России погиб военнослужащий из Луцка Максим Кузнецов. Жизнь украинского защитника оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожье.

Трагическое известие сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

Что известно о Максиме Кузнецове?

Максим Кузнецов родился 4 февраля 1997 года.

Во время полномасштабной войны его призвали на военную службу в состав воинской части на должность радиотелефониста отделения управления командира батареи 3 минометного взвода минометной батареи 1 штурмового батальона.

Погиб военный 15 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Лесное Запорожской области.

Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, честь и почет Герою!

– добавил Игорь Полищук.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Максима Кузнецова. Светлая память!

Они отдали свою жизнь за Украину