Во время выполнения боевого задания в Запорожье погиб военный из Луцка Максим Кузнецов

На войне против России погиб военнослужащий из Луцка Максим Кузнецов. Жизнь украинского защитника оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожье.
Трагическое известие сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.
Что известно о Максиме Кузнецове?
Максим Кузнецов родился 4 февраля 1997 года.
Во время полномасштабной войны его призвали на военную службу в состав воинской части на должность радиотелефониста отделения управления командира батареи 3 минометного взвода минометной батареи 1 штурмового батальона.
Погиб военный 15 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Лесное Запорожской области.
Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, честь и почет Герою!
– добавил Игорь Полищук.
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Максима Кузнецова. Светлая память!
Они отдали свою жизнь за Украину
В результате тяжелых ранений в больнице скончался военный из Киевской области Алексей Рогачев. Он был водителем-электриком отделения управления командира минометной батареи штурмового батальона одной из воинских частей и получил ранения вблизи Чугуева на Харьковщине.
На передовой во время выполнения боевого задания погиб украинский музыкант и военнослужащий Дмитрий Гладиренко. Он был саксофонистом Городского дворца культуры в Чернигове и мечтал вернуться к музыке после войны.
В зоне боевых действий погиб соучредитель сообщества North Side Group Ярослав "Мажор" Чернышев. Родом из Харькова, он начал службу еще в 2016 году, а впоследствии полномасштабное вторжение заставило военного вернуться на фронт добровольцем.