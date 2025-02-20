Защищал Украину до последнего: на фронте погиб защитник Максим Лебедь из Днепропетровской области

На войне погиб старший солдат бригады Сил территориальной обороны ВСУ Максим Лебедь из Днепропетровской области. Украинскому бойцу теперь навсегда осталось 37 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию городского голову Никополя Александра Саюка. Известно, что в гражданской жизни погибший занимался ювелирным делом.

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Что известно о погибшем защитнике

Согласно обнародованной информации, Максим Сергеевич Лебедь родился 6 апреля 1987 года, прожил в Никополе. До начала полномасштабной войны он работал на предприятиях города и занимался ювелирным делом.

В армию Сергея призвали еще 26 февраля 2022 года, с тех пор он защищал Украину в рядах 98-го отдельного батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны. Уже в феврале 2025 года воин, к сожалению, погиб.

12 февраля 2025 мужественно выполняя долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб старший солдат в/ч А7221, Лебедь Максим Сергеевич,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Светлая и вечная память!

Известно, что у защитника остались мама, отец, брат и сестра. О дате, время и место прощания с ним сообщают позже.

Также напомним, что во время выполнения боевого задания погиб защитник с Киевщины, старший солдат 1995 года рождения Юрий Матенчук. Последний свой стрелковый бой воин провел 10 февраля в Курской области.