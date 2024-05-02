Дедушка павшего защитника Максима Мединского посетил его могилу: щемящие кадры

Родные павшего на фронте украинского военного и журналиста Максима Мединского посетили могилу героя на вторую годовщину его гибели. По сети распространилось фото дедушки, который стоит у памятника своего внука.

Трогательную фотографию опубликовал отец погибшего Максима, военный журналист Сергей Мединский. Он распространил ее на своей странице в фейсбуке.

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Фото, от которого сжимается сердце

Фотограф и одногруппница военного Кристина Кулаковская распространила фото на своей странице. Девушка рассказала, что рассказала, что прадед (отец дедушки Максима), которого также звали Максим, погиб весной 1945 года в Польше, также на войне.

Дедушке Юрию 87 лет, его папа Максим погиб весной 1945 года в Польше. Тоже на войне. Внук Максим погиб на этой войне. И он вот стоит у могилы своего внука. Этот круг когда-то должен закончиться, мы должны перестать терять людей из-за нашего соседа в разных поколениях, в разные войны,

– подчеркнула фотограф.



Дедушка Максима Мединского у его могилы / Фото Кристина Кулаковская

Максим Мединский погиб на войне с оккупантами в 2022 году