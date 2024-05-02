Дедушка павшего защитника Максима Мединского посетил его могилу: щемящие кадры
Родные павшего на фронте украинского военного и журналиста Максима Мединского посетили могилу героя на вторую годовщину его гибели. По сети распространилось фото дедушки, который стоит у памятника своего внука.
Трогательную фотографию опубликовал отец погибшего Максима, военный журналист Сергей Мединский. Он распространил ее на своей странице в фейсбуке.
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Фото, от которого сжимается сердце
Фотограф и одногруппница военного Кристина Кулаковская распространила фото на своей странице. Девушка рассказала, что рассказала, что прадед (отец дедушки Максима), которого также звали Максим, погиб весной 1945 года в Польше, также на войне.
Дедушке Юрию 87 лет, его папа Максим погиб весной 1945 года в Польше. Тоже на войне. Внук Максим погиб на этой войне. И он вот стоит у могилы своего внука. Этот круг когда-то должен закончиться, мы должны перестать терять людей из-за нашего соседа в разных поколениях, в разные войны,
– подчеркнула фотограф.
Дедушка Максима Мединского у его могилы / Фото Кристина Кулаковская
Максим Мединский погиб на войне с оккупантами в 2022 году
- Максим родился в городе Болград Одесской области. Его отец и мать - военные, поэтому с детства мужчина мечтал стать десантником. В 2014 году Максим ушел на войну.
- За год мужчина вернулся к гражданской жизни, ведь хотел завести семью. Он женился, а впоследствии у него родилась дочь Алиса.
- После начала полномасштабного вторжения мужчина снова присоединился к рядам ВСУ.
- Погиб защитник 29 апреля 2022 года в боях на Харьковщине.
- Посмертно Мединский награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом За мужество III степени.