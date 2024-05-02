Щемливу світлину опублікував батько загиблого Максима, військовий журналіст Сергій Мединський. Він поширив її на своїй сторінці у фейсбуці.

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Фото, від якого стискається серце

Фотографка та одногрупниця військового Христина Кулаковська поширила фото на своїй сторінці. Дівчина розповіла, що розповіла, що прадід (батько дідуся Максима), якого також звали Максим, загинув навесні 1945 року у Польщі, також на війні.

Дідусю Юрію 87 років, його тато Максим загинув навесні 1945 року у Польщі. Теж на війні. Онук Максим загинув на цій війні. І він ось стоїть біля могили свого онука. Це коло колись має закінчитися, ми маємо перестати втрачати людей через нашого сусіда у різних поколіннях, у різні війни,

– підкреслила фотографка.



Дідусь Максима Мединського біля його могили / Фото Христина Кулаковська

Максим Мединський загинув на війні з окупантами в 2022 році