Жена павшего "Мунфиша" показала его фото с погибшим летчиком F-16 Устименко

В ночь на 29 июня во время отражения вражеской атаки погиб первоклассный летчик Максим Устименко. Жена Алексея Меся показала совместное фото защитников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Месь.

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Фото, на котором летчики стоят рядом

Жена павшего Алексея Меся, который также был летчиком F-16, отреагировала на гибель Максима Устименко. Она опубликовала фото "Мунфиша" рядом с Устименко.

Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь,

– подписала она фото.

Устименко и "Мунфиш" / Скриншот истории Юлии Месь в инстаграме

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 29 июня Максим Устименко применил весь комплекс бортового вооружения и сбил 7 воздушных целей. Его самолет получил повреждения во время отработки последней. "Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой", – написали в Воздушных силах.

Напомним, что Алексей Месь также погиб, защищая Украину. Во время российской атаки 29 августа он сбил 3 крылатые ракеты и 1 ударный дрон.