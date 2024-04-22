"Все, давай, батя": папа убитого полицейского рассказал о последнем разговоре с сыном
Ночью 20 апреля в Винницкой области расстреляли полицейских. К сожалению, 20-летний Максим Зарецкий погиб. Незадолго до страшной трагедии парень разговаривал с отцом.
Так, Владимир Зарецкий виделся с сыном буквально за несколько часов до этого. В эфире телемарафона отец полицейского рассказал об их последнем разговоре, передает 24 Канал.
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Последний разговор с сыном
За несколько часов до трагедии Максим Зарецкий общался с отцом. Парень был в хорошем настроении, шутил.
Все нормально. Батя, так и так. Еще пошутили там туда-сюда. Говорит, вызов один, второй. Пошутили. Все, давай, батя, все, пока. Два часа встал, что такое, не спится. Позвонили. Я уже так и понял,
– поделился Владимир.
Родные рассказывают, что парень отдавался службе. Максим Зарецкий мечтал о карьере спецназовца и был преданным своему делу.
Парень еще учился в Академии внутренних дел, однако, уже работал в полиции. Максим был целеустремленный, справедливый, занимался спортом. Единственный сын в семье.
Дата прощания с Максимом Зарецким пока неизвестна. Семья ждет маму парня, что была на заработках за границей.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Зарецкого. Вечная память!
Нападавших задержали в Одесской области
- Подозреваемых в расстреле полицейских задержали 21 апреля. Двое мужчин скрывались в оставленных зданиях на территории Одесской области и намеревались выехать за границу Украины.
- Задержанные называют мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты. Однако, так ли это, устанавливает следствие.
- Также СБУ проверяет причастность подозреваемых к деятельности ДРГ.
- Нападавшие – двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, родом из Винницкой области.