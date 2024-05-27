По мнению украинского военного, говорить о риске "большой войны", учитывая бомбардировки россиянами украинских городов – это слабость западных лидеров.
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Осталось только ядерное оружие
Жорин утверждает, что бомбардировки россиянами украинских городов и все, что происходит на фронтах – уже давно стало настолько большой войной, что никакой дальнейшей "эскалации" не может быть.
Я так понимаю, х***рить КАБами по "Эпицентру" посреди выходного дня, с сотнями посетителей – это еще не большая война. А отвечать ударами по российской территории, это уже "эскалация",
– говорит Максим Жорин.
По словам заместителя 3 ОШБр, россиянам осталось разве что ядерное оружие применить, но учитывая масштабы обстрелов украинских городов, тактическое ядерное оружие не будет чем-то катастрофическим.
Слабость Запада – не новость
Жорин отмечает, что страны Запада сейчас слабые и все еще пытаются играть в какие-то рамки с Россией. В то же время оккупанты плевали на все возможные правила, как и на сам Запад. Они своих союзников определили, работают с ними очень эффективно. И мнение Шольца или кого-то другого никого там не интересует.
По мнению военного, главная проблема Украины в том, что пока мы не наладим собственное военное производство, будем полностью зависеть от своих союзников с "комплексами неполноценности".
Позиции западных лидеров разнятся
- Канцлер Германии считает, что сейчас нет причин для расширения зоны действия западного оружия в войне в Украине. Шольц объяснил свою категорическую позицию. Он отметил, что цель его политики в отношении Украины – "не допустить перерастания этого конфликта в большую войну".
- Против выступает и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она считает, что Альянсу следует быть осмотрительным в вопросе отмены запрета.
- Великобритания же не против, чтобы наши военные били их оружием по целям в глубине России. Во время визита в Киев 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон сообщил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России.
- В Швеции 26 мая заявили, что Украина имеет право на защиту. Так, министр обороны Пол Йонсон добавил не совсем четкую формулировку, что украинские защитники могут отвечать действиями, направленными на территорию противника, если это в рамках законов ведения войны.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киеве заявил, что хотя США не поощряют использование их оружия по территории России, однако главное решение должно быть за Украиной. Спикер Конгресса США Майк Джонсон, который ранее затягивал выделение помощи для Украины, теперь уверяет, что Украине стоит позволить бить по России.