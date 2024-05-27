На думку українського військового, говорити про ризик "великої війни", зважаючи на бомбардування росіянами українських міст – це слабкість західних лідерів.

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Лишилась тільки ядерна зброя

Жорін стверджує, що бомбардування росіянами українських міст і все, що відбувається на фронтах – вже давно стало настільки великою війною, що ніякої подальшої "ескалації" не може бути.

Я так розумію, х***рити КАБами по "Епіцентру" посеред вихідного дня, з сотнями відвідувачів – це ще не велика війна. А відповідати ударами по російській території, це вже "ескалація",

– говорить Максим Жорін.

За словами заступника командира 3 ОШБр, росіянам залишилось хіба що ядерну зброю застосувати, але враховуючи масштаби обстрілів українських міст, тактична ядерна зброя не буде чимось катастрофічним.

Слабкість Заходу – не новина

Жорін наголошує, що країни Заходу зараз слабкі та все ще намагаються гратись в якісь рамки з Росією. Водночас окупанти плювали на всі можливі правила, як і на сам Захід. Вони своїх союзників визначили, працюють з ними дуже ефективно. І думка Шольца чи когось іншого нікого там не цікавить.

На думку військового, головна проблема України в тому, що доки ми не налагодимо власне військове виробництво, будемо повністю залежати від своїх союзників з "комплексами неповноцінності".

Позиції західних лідерів різняться