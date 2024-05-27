На думку українського військового, говорити про ризик "великої війни", зважаючи на бомбардування росіянами українських міст – це слабкість західних лідерів.
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Лишилась тільки ядерна зброя
Жорін стверджує, що бомбардування росіянами українських міст і все, що відбувається на фронтах – вже давно стало настільки великою війною, що ніякої подальшої "ескалації" не може бути.
Я так розумію, х***рити КАБами по "Епіцентру" посеред вихідного дня, з сотнями відвідувачів – це ще не велика війна. А відповідати ударами по російській території, це вже "ескалація",
– говорить Максим Жорін.
За словами заступника командира 3 ОШБр, росіянам залишилось хіба що ядерну зброю застосувати, але враховуючи масштаби обстрілів українських міст, тактична ядерна зброя не буде чимось катастрофічним.
Слабкість Заходу – не новина
Жорін наголошує, що країни Заходу зараз слабкі та все ще намагаються гратись в якісь рамки з Росією. Водночас окупанти плювали на всі можливі правила, як і на сам Захід. Вони своїх союзників визначили, працюють з ними дуже ефективно. І думка Шольца чи когось іншого нікого там не цікавить.
На думку військового, головна проблема України в тому, що доки ми не налагодимо власне військове виробництво, будемо повністю залежати від своїх союзників з "комплексами неповноцінності".
Позиції західних лідерів різняться
- Канцлер Німеччини вважає, що наразі немає причин для розширення зони дії західної зброї у війні в Україні. Шольц пояснив свою категоричну позицію. Він зазначив, що мета його політики щодо України – "не допустити переростання цього конфлікту у велику війну".
- Проти виступає і прем'єрка талії Джорджія Мелоні. Вона вважає, що Альянсу слід бути обачним у питанні скасування заборони.
- Велика Британія ж не проти, аби наші військові били їхньою зброєю по цілях у глибині Росії. Під час візиту до Києва 3 травня міністр закордонних справ Британії Девід Камерон повідомив, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдавання удару по цілях всередині Росії.
- У Швеції 26 травня заявили, що Україна має право на захист. Так, міністр оборони Пол Йонсон додав не зовсім чітке формулювання, що українські захисники можуть відповідати діями, спрямованими на територію противника, якщо це у межах законів ведення війни.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту у Києві заявив, що хоч США не заохочують використання їхньої зброї по території Росії, однак головне рішення має бути за Україною. Спікер Конгресу США Майк Джонсон, який раніше затягував виділення допомоги для України, тепер запевняє, що Україні варто дозволити бити по Росії.