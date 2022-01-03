Малайзия страдает от наводнений: минимум 50 человек погибли, тысячам пришлось эвакуироваться
Источник:CNN
Сразу 7 штатов в Малайзии пострадали от сильного наводнения. Властям пришлось эвакуировать почти 9 тысяч человек.
27 декабря в результате сильных дождей из берегов вышла река в городе Карак, штат Паханг. Участки возле водоема покрыты мусором и ветками деревьев.
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Малайзию накрыло сильное наводнение
По подсчетам Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, общее количество пострадавших от сильного дождя за последние 2 недели превысило 125 тысяч.
Наводнение накрыло 7 регионов Малайзии:
- Келантан;
- Теренгану;
- Паханг;
- Джохор;
- Малакка;
- Негери Сембилан;
- Сабах.
Временное убежище в 128 центрах помощи нашли 8 727 человек. В целом от наводнения по всей стране пострадали 125 490 человек, из них 117 700 эвакуированных уже вернулись домой.
50 человек погибли
Сезон сильных дождей в Малайзии начался 17 декабря. По информации полиции со ссылкой на генерального инспектора Акрила Сани Абдуллу, в результате наводнения погибли по меньшей мере 50 человек, а двое считаются пропавшими без вести.
Малайзия страдает от сильных дождей / Фото из твитта HongMawar
Малайзия просит о помощи в ООН
Власть Малайзии заверила, что предоставит 336,2 миллиона долларов денежной помощи для пострадавших от наводнения. Кроме того, там требуют от Зеленого климатического фонда ООН 3 миллиона долларов для разработки национального плана адаптации к изменению климата.
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По словам генерального секретаря Заини Уджанга, план будет сосредоточен на таких областях, как водная, сельскохозяйственная и продовольственная безопасность, здравоохранение, лесное хозяйство и инфраструктура.
Наводнения в мире: главные новости
- Летом 2021 года наводнения накрыли Европу. В Германии стихийное бедствие унесло по меньшей мере 40 жизней.
- В Бельгии наводнение унесло 11 жизней.
- От стихийного бедствия пострадали также Босния и Герцеговина.