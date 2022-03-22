"Мальчик, давай по существу": новая эффектная песня о пленных оккупантах

Авторы военного хита Bayraktar записали новую эффектную песню. Там высмеивают русских военных, которые "не знали, куда их отправили".

Новый эффектный трек называется "Допрос военнопленного оккупанта по существу". Он был обнародован на странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

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Новый хит о российских пленных

В клипе использовали кадры российских военных, захваченных в плен. Авторы трека высмеивают, как оккупанты постоянно оправдываются, что якобы не знали, куда ехали; думали, что это учения, и не догадывались, что вообще происходит.

Мы с Лехой не знали, куда нас везут. Ехали-ехали – оп, уже тут. Нам говорили, что типа учения. Особо не спрашивали нашего мнения, – говорится в песне.

Слушайте новый трек от авторов Bayraktar

Ранее авторы обнародовали еще одну крутую песню – "Путин с*сет". Там высмеивают планы и надежды Владимира Путина насчет Украине.

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