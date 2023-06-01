Россия в Крыму создает живой щит из детей: в "Артек" отправили "мальчика Федора" из Брянщины

Безумные русские пропагандисты снова взялись за старое. В этот раз "героя из Брянщины" Федора отправили в детский лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму.

Российские СМИ пишут, что "брянский юный герой" Федор Симоненко в День защиты детей поздравил всех артековцев с праздником. Парень сказал, что "очень рад" посетить оккупированный полуостров, передает 24 Канал.

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"Брянский герой" пожелал всем счастливого детства

В детском центре ежедневно проходят мероприятия, мастер-классы. А еще Артек – это новые друзья и яркие впечатления! Поздравляю всех детей, которые поддерживали его за меня и желаю всем мирного и счастливого детства!

– сказал Федя.

Такие заявления героя российских пропагандистских роликов выглядят абсолютно цинично после того, как российские ракеты ночью убили и ранили детей в Киеве.

Мы же напомним, что "Артек" в Крыму стал "местом силы" российской пропаганды. Так, глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас рассказал, что в лагерь захватчики пытаются привлечь детей в возрасте 12 – 13 лет.

Оккупанты предлагают путевку в лагерь победителям международных конкурсов, в которых принимают участие коллективы из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Египта, Таджикистана и Армении.

Террористы пытаются такими действиями составить впечатление о легитимности оккупации Крыма и превратить детей из других стран в живой щит перед возможным контрнаступлением ВСУ.

РДК дарит "праздник"

После сегодняшних событий в Шебекино многие местные жители вынужденно уехали из города. В телеграмм-каналах пишут, что эвакуированных разместили на территории "Белгород Арены".

Как отмечают сами россияне, "в честь праздника" для детей организовали культурную программу.

Как развлекают эвакуированных из Шебекино детей / Скриншот