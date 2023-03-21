Пел гимн, положа руку на сердце: маленький мальчик из Краматорска растрогал сеть

В соцсети завирусилось видео, на котором мальчик поет гимн Украины, положив руку на сердце. Как оказалось, маленького патриота зовут Ярослав, ему всего 2 года.

Украинские дети растут настоящими патриотами – уважают свою культуру, язык и традиции. Так, в тренды ТикТока попало видео, на котором маленький мальчик рьяно исполняет гимн своей страны, сообщает 24 Канал.

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Пел гимн в супермаркете

Мальчик ходил с родным по супермаркету, когда начал звучать гимн. Маленький патриот сразу положил руку на сердце и стал подпевать. Мама Ярослава Маруся сняла трогательный момент на видео и опубликовала в соцсети.

2-летний мальчик попал в тренды. Видео собрало более сотни тысяч лайков и более 700 тысяч просмотров.

После того как в адрес маленького патриота стали приходить сотни комплиментов, мать призналась, что они родом из Краматорска. В комментариях под видео родителей благодарят за достойное воспитание маленького патриота. Другие шутят, что мальчик заставил их захотеть детей:

Вот настоящий Украинец растет! Хорошей тебе судьбы солнышко маленькое;

Пример родителей, это лучшее воспитание;

Это наше будущее, настоящие патриоты Украины, благодарю вас за такое воспитание;

Как это мило, солнышко расти здоровым и счастливым;

До этого дня я не хотела детей.

Смотрите на видео как маленький патриот исполняет гимн в магазине

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