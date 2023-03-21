Пел гимн, положа руку на сердце: маленький мальчик из Краматорска растрогал сеть
В соцсети завирусилось видео, на котором мальчик поет гимн Украины, положив руку на сердце. Как оказалось, маленького патриота зовут Ярослав, ему всего 2 года.
Украинские дети растут настоящими патриотами – уважают свою культуру, язык и традиции. Так, в тренды ТикТока попало видео, на котором маленький мальчик рьяно исполняет гимн своей страны, сообщает 24 Канал.
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Пел гимн в супермаркете
Мальчик ходил с родным по супермаркету, когда начал звучать гимн. Маленький патриот сразу положил руку на сердце и стал подпевать. Мама Ярослава Маруся сняла трогательный момент на видео и опубликовала в соцсети.
2-летний мальчик попал в тренды. Видео собрало более сотни тысяч лайков и более 700 тысяч просмотров.
После того как в адрес маленького патриота стали приходить сотни комплиментов, мать призналась, что они родом из Краматорска. В комментариях под видео родителей благодарят за достойное воспитание маленького патриота. Другие шутят, что мальчик заставил их захотеть детей:
- Вот настоящий Украинец растет! Хорошей тебе судьбы солнышко маленькое;
- Пример родителей, это лучшее воспитание;
- Это наше будущее, настоящие патриоты Украины, благодарю вас за такое воспитание;
- Как это мило, солнышко расти здоровым и счастливым;
- До этого дня я не хотела детей.
Смотрите на видео как маленький патриот исполняет гимн в магазине
Как украинские дети помогают армии
- Дети – гордость нации. С началом полномасштабного вторжения на защиту границ стали военнослужащие, дети же по-своему поддерживают боевой дух, а также собирают донаты на ВСУ. Притула поделился, что только в его фонд юные патриоты передали 6,2 миллиона гривен.
- В декабре 2022 года 9-летняя девочка из Прилук отрезала пол метра своей косы, чтобы купить тактическую каску для военных, воюющих под Бахмутом Девочка передала в армию 5 тысяч 300 гривен.
- 10-летняя девочка Маша из Умани в Черкасской области передала свои сбережения на помощь Вооруженным Силам Украины. Деньги девочка собирала несколько лет. Она отдала 120 тысяч гривен на авто для пограничников.