На Львовщине мальчик на санках погиб под колесами скорой помощи

В городе Дрогобыче Львовской области восьмилетний мальчик попал под колеса кареты скорой помощи. Случилось это тогда, когда он катался на санках.

В пресс-службе полиции констатировали, что этот инцидент произошел в понедельник, 6 февраля, около 15:00. Также заметим, что это произошло на улице Андрея Шептицкого в Дрогобыче.

Читайте также Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Правоохранители открыли уголовное производство

По предварительной информации, этот восьмилетний мальчик на территории больницы катался с горки на санках и уехал на дорогу. Там он попал под колеса автомобиля скорой медицинской помощи, которым управлял 65-летний водитель.

От полученных травм мальчик скончался. На месте работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины,

– написали в полиции Львовщины.

Кроме того, нам отметили, что силовики открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса нашего государства. В нем говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Криминал и ДТП: последние новости

Водителя скорой, вероятно, виновного в этом ДТП, могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет с запретом управлять транспортными средствами до 3 лет. Однако подчеркнем, что правоохранители пока устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Горишних Плавнях на Полтавщине неизвестен мужчина обидел подростка потому, что тот бросал снежками в его авто. Собственно он вывез юношу в лес, где и избил.

В то же время в Турции не так давно опрокинулся пассажирский автобус, направлявшийся в Бодрум. В результате погибли 8 человек, также известно о 40 пострадавших.

Кроме того, в патрульной полиции Киева рассказали, что пьяный мужчина ездил по столице в автомобиле без лобового стекла. За это его привлекли к административной ответственности.

Все эти истории свидетельствуют, что дорожно-транспортные происшествия не являются редкостью. Поэтому следует быть очень внимательными и, конечно, не садиться за руль под хмельком.