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      БЛОГ Михаил Дубинянский
      Историк, публицист, политический обозреватель

      Мальдивы против Омана: что показало расследование программы "Схемы"

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      Владимир Зеленский в Омане / ldaily

      Президентский офис собирается судиться с программой "Схемы".

      Президентские недоброжелатели надеются, что скандальный Оман станет для Владимира Зеленского такой же черной меткой, как скандальные Мальдивы – для Петра Порошенко. А тем временем происходящее побуждает задуматься о роли компромата в современном мире.

      Узнайте больше: Скандал вокруг Зеленского и Патрушева в Омане: позиция авторов материала проекта "Схемы"

      Нынешнее информационное общество не позволяет политику спрятаться от соотечественников. Публичные разоблачения приобрели небывалый размах. Но оборотной стороной этого разоблачительного бума стала привычка к избирательному восприятию. Чем больше информации обрушивается на нас, тем охотнее мы игнорируем, отбрасываем или оправдываем нежелательное. Предъявить компромат, укрепляющий граждан в собственном мнении, – проще простого. Найти компромат, способный кого-то в чем-то переубедить, – зачастую почти невозможно.

      Активные противники Зе-власти считают любой разоблачительный материал убийственным. Пленки Гончарука кажутся таким же сокрушительным ударом по Банковой, как пленки Мельниченко. Участие будущего премьера в телевизионной массовке – не меньшим позором, чем участие в коррупционных схемах. А косвенные доводы и ссылки на анонимные источники – достаточным основанием, чтобы поверить в тайную встречу гаранта с россиянами в Омане.

      С другой стороны, симпатиков Зеленского не слишком смущают последние скандалы: в том числе неловкости и недосказанности, связанные с оманским вояжем. Причем создается впечатление, что даже гипотетические фотографии Зе, беседующего с Патрушевым, Сурковым, Козаком или самим Путиным были бы восприняты довольно снисходительно.

      В обществе, разделенном на своих и чужих, наметился кризис компромата как жанра. И это касается не только Украины: вспомним свежую историю с американским импичментом. Когда высокопоставленные чиновники свидетельствовали против Дональда Трампа в Конгрессе, многим казалось, что громкие разоблачения похоронят 45-го президента и его шансы на переизбрание. Как выяснилось, эти разоблачения действительно уничтожили Трампа: но только в глазах противников. А для своих сторонников нынешний хозяин Белого дома – все такой же герой. И, несмотря ни на что, он остается фаворитом предстоящей избирательной гонки.

      При подобных условиях извлекаемые из шкафов скелеты способны добить нелюбимого политика – но не убить политика, пользующегося популярностью. Хотя кто-то по-прежнему рассматривает компромат как смертоносное чудо-оружие.

      Множество поклонников Петра Порошенко до сих пор уверены, что пятого президента погубили бессовестные журналисты, поднявшие хайп вокруг мальдивского отдыха и коррупционеров-Свинарчуков. Мало кому приходит в голову, что причинно-следственная связь могла быть обратной. Не журналистские расследования лишили Порошенко поддержки – напротив, эти расследования имели всенародный успех именно потому, что на тот момент страна уже разочаровалась в президенте Порошенко. Он уже не оправдал надежд массового избирателя. И уже стал для подавляющего большинства сограждан чужим.

      Мальдивы и Свинарчуки не убили Петра Алексеевича, но лишь добили его. А сомнительная поездка в Оман могла бы добить Владимира Александровича: если бы к началу 2020 года глава государства успел разочаровать большую часть своих сторонников. Но пока Зеленский еще в силе. Пока он еще свой. Пока его личной популярности еще хватает для нейтрализации компромата. Только надолго ли?

      Читайте также: Кто такой Патрушев и обсуждают ли в России его якобы встречу с Зеленским

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      Автор: Михаил Дубинянский
      Теги: Новости Украины Новости политики Мальдивы Петр Порошенко Владимир Зеленский Импичмент Трампа Дональд Трамп Публикации
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