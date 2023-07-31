"Где папа – а вот": трогательное видео, как мальчик бежит обнимать стенд с фото погибшего отца

Сеть тронуло видео с маленьким мальчиком, который потерял на войне своего отца. Алексей Янин погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Волонтер Игорь Лаченков опубликовал трогательное видео. На кадрах маленький мальчик, вероятно, с мамой, решили почтить память отца.

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Алексею Янину было всего 38 лет

Идя по аллее со стендами, мальчика спрашивают, "где папа?" После этого мальчик говорит "а вот" и бежит к стенду со фотографией погибшего отца.

Отцу ребенка, Алексею Янину, было всего 38 лет. Житель Хмельницкого погиб, защищая Украину от российских захватчиков, 7 апреля 2022 года.

Мальчик бежит обнимать стенд с фотографией погибшего отца: смотрите видео

Что известно о погибших украинских воинах