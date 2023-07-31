"Где папа – а вот": трогательное видео, как мальчик бежит обнимать стенд с фото погибшего отца
31 июля 2023, 11:34Читати новину українською
Источник:Игорь Лаченков
Сеть тронуло видео с маленьким мальчиком, который потерял на войне своего отца. Алексей Янин погиб, защищая Украину от российских оккупантов.
Волонтер Игорь Лаченков опубликовал трогательное видео. На кадрах маленький мальчик, вероятно, с мамой, решили почтить память отца.
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Алексею Янину было всего 38 лет
Идя по аллее со стендами, мальчика спрашивают, "где папа?" После этого мальчик говорит "а вот" и бежит к стенду со фотографией погибшего отца.
Отцу ребенка, Алексею Янину, было всего 38 лет. Житель Хмельницкого погиб, защищая Украину от российских захватчиков, 7 апреля 2022 года.
Мальчик бежит обнимать стенд с фотографией погибшего отца: смотрите видео
Что известно о погибших украинских воинах
- Из-за полномасштабной российской агрессии Украина, к сожалению, теряет много людей, в результате чего многие дети остаются без родителей.
- Так, 5 июля на фронте погиб 31-летний пограничник Александр Ермоленко с позывным "Водолей". Воин из Сумщины погиб, защищая нашу землю в Луганской области. Известно, что у Ермоленко осталось трое маленьких детей.
- Вместе с женой Еленой боец воспитывал сыновей 4 и 7 лет и двухмесячную дочь.
- В боях за Украину в Донецкой области погиб 43-летний защитник Вячеслав Аноприенко. Он имел жену, а также был отцом четырех детей.
- Также на фронте погиб Юрий Сикиринский – адвокат из Львовской области, который был участником двух революций. Юрий, погибший на Бахмутском направлении, был отцом 5 детей – четырех дочерей и одного сына.