Волонтер Ігор Лаченков опублікував зворушливе відео. На кадрах маленький хлопчик, ймовірно, з мамою, вирішили вшанувати пам'ять батька.
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Олексію Яніну було всього лиш 38 років
Йдучи алеєю зі стендами, хлопчика запитують, "де тато?" Після цього хлопчик каже "а от" і біжить до стенда зі світлиною загиблого батька.
Батьку дитини, Олексію Яніну, було всього лиш 38 років. Мешканець Хмельницького загинув, захищаючи Україні від російських загарбників, 7 квітня 2022 року.
Хлопчик біжить обіймати стенд з фотографією загиблого батька: дивіться відео
Що відомо про загиблих українських воїнів
- Через повномасштабну російську агресію Україна, на жаль, втрачає багато людей, внаслідок чого чимало дітей залишаються без батьків.
- Так, 5 липня на фронті загинув 31-річний прикордонник Олександр Єрмоленко з позивним "Водолій". Воїн із Сумщини загинув, обороняючи нашу землю на Луганщині. Відомо, що в Єрмоленка залишилося троє малих дітей.
- Разом з дружиною Оленою боєць виховував синів віком 4 та 7 років і двомісячну доньку.
- У боях за Україну на Донеччині загинув 43-річний захисник В'ячеслав Анопрієнко. Він мав жінку, а також був батьком чотирьох дітей.
- Також на фронті загинув Юрій Сікиринський – адвокат з Львівської області, який був учасником двох революцій. Юрій, який загинув на Бахмутському напрямку, був батьком 5 дітей – чотирьох доньок та одного сина.