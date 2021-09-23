В Кремле в очередной раз высказались относительно возможной встречи глав Украины и России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь назвал условия.

Читайте также Минские договоренности не работают: почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Россия о встрече Зеленского и Путина

Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения,

– отметил Песков.

Мол, оба политика должны понять, о чем им разговаривать. Тогда и состоится встреча.

Обратите внимание! Зеленский, выходя 22 сентября из здания ООН после выступления на сессии Генассамблеи, ответил на вопросы российских журналистов о встрече с Путиным. Украинский президент отметил, что она произойдет, когда глава Кремля будет к этому готов.

Возможная встреча Зеленского и Путина: что известно