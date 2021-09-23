В Кремле в очередной раз высказались относительно возможной встречи глав Украины и России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь назвал условия.

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Россия о встрече Зеленского и Путина

Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения,
– отметил Песков.

Мол, оба политика должны понять, о чем им разговаривать. Тогда и состоится встреча.

Возможная встреча Зеленского и Путина: что известно

  • Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Востоке Украины. Тот в ответ посоветовал беседовать с боевиками.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече, однако Кремль ее не хочет.
  • Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что президенты встретятся только для того, чтобы обсудить Крым.
  • В начале сентября Зеленский вновь подчеркнул свою готовность к встрече. Но у Путина ответили, что обсуждать Крым и Донбасс не будут.