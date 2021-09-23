У Кремлі вчергове висловилися щодо можливої зустрічі глав України та Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков знову назвав умови.
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Росія про зустріч Зеленського та Путіна
Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування,
– зазначив Пєсков.
Мовляв, обидва політики повинні зрозуміти, про що їм розмовляти. Тоді й відбудеться зустріч.
Можлива зустріч Зеленського і Путіна: що відомо
- Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Сході України. Той у відповідь порадив бесідувати з бойовиками.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона повністю готова до зустрічі, однак Кремль її не хоче.
- Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що президенти зустрінуться тільки для того, аби обговорити Крим.
- На початку вересня Зеленський знову наголосив на своїй готовності до зустрічі. Але у Путіна відповіли, що обговорювати Крим і Донбас не будуть.