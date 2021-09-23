У Кремлі вчергове висловилися щодо можливої зустрічі глав України та Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков знову назвав умови.

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Росія про зустріч Зеленського та Путіна

Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування,

– зазначив Пєсков.

Мовляв, обидва політики повинні зрозуміти, про що їм розмовляти. Тоді й відбудеться зустріч.

Зверніть увагу! Зеленський, виходячи 22 вересня з будівлі ООН після виступу на сесії Генасамблеї, відповів на запитання російських журналістів щодо зустрічі з Путіним. Український президент зазначив, що вона станеться, коли очільник Кремля буде до цього готовий.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: що відомо