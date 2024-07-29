"Песчаная буря, шахидмобили и оборона втроем": вагнеровцы "героически" сказали о событиях в Мали

В Мали повстанцы туарегов ликвидировали десятки вагнеровцев, которые приехали помогать правительственным войскам страны. В ЧВК "Вагнера" наконец изложили свою версию событий, случившихся в малийских пустынях.

Конечно, что вагнеровцы не признали своего проигрыша в Мали, зато рассказали "героическую историю" об "обороне втроем и шахидмобиле". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что рассказали вагнеровцы о событиях в Мали

Вагнеровцы рассказали, что с 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие вооруженных сил Мали (FAM) и наемники 13 штурмового отряда ЧВК "Вагнера" под руководством оккупанта Сергея Шевченко с позывным "Ставок", в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели "ожесточенные бои" с боевиками из "Коор" и группировки "Аль-Каида в Сахеле" (JNIM).

В частной военной кампании заявили, что вагнеровцы в первый день героически "уничтожили большую часть исламистов и побудили бежать остальных". Однако дальше сложилось не так, как думалось.

По словам ЧВК "Вагнера", именно погода, в частности наступившая песчаная буря,, якобы позволила повстанцам провести перегруппировку и "нарастить свою численность до 1 000 человек". В связи с этим командование вагнеровцев быстро спохватилось и перебросило дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13 штурмовому отряду.

Уже в течение следующих двух дней повстанцы увеличили количество массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением. По словам вагнеровцев, их атаковали с помощью "БпЛА и шахидмобилей", что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнера" и солдат FAM.

Вагнеровцы также рассказали, что в последней радиограмме, которая поступила 27 июля, отмечалось, что россияне в Мали снова браво "вели оборону втроем". А командира 13 штурмового отряда Сергея "Ставка" Шевченко ликвидировали туареги.

К слову, ранее в российских телеграм-каналах рассказывали об убийстве в Мали по меньшей мере 20 вагнеровцев. Кроме того, туареги могли ликвидировать российского пропагандиста с позывным "Белый", автора телеграм-канала GREY ZONE.