Оккупанты прячутся в школах и детсадах, чтобы избежать боевых действий, – Маляр

Количество поклонников "могилизации", скандирующих о том, что хотят на фронт, стремительно уменьшается. Так называемые z-патриоты начинают понимать, что руководящей верхушке они нужны только как "пушечное мясо".

Провалы частичной мобилизации в России подкрепляются регулярными поражениями на фронте. Россияне, которых могут мобилизовать, пытаются уклониться от похода в военкомат любыми методами.

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Потенциальные призывники прячутся в детсадах и больницах

По словам заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр, российское общество перестает поддерживать агрессию Кремля. На это указывает ход частичной мобилизации.

Россияне знают об отсутствии элементарной подготовки перед отправкой в зону боевых действий. Анна Маляр рассказывает, что уклоняющиеся прикрываются больными детьми, выдают себя за работников школ, детсадов и больниц.

Успехи контрнаступления ВСУ лишь усиливают мотивацию потенциальных призывников уйти от мобилизации. Никто из них не хочет быть "пушечным мясом".

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Как в России "мотивируют" семьи мобилизованных

Частичная мобилизация в России продолжается. Чтобы "поощрить" родных мобилизованных быстрее отправлять своих мужей и сыновей на фронт, государство предлагает им разные "приятности". Речь идет о бесплатном проведении газа, выдаче баранов и рыбы.

Да, это не шутки. Самое интересное, что такую "акцию" от власти подхватили и другие. Например, в Кургане магазин "Рога и копыта" предлагает мобилизованным килограмм копченого сала в дорогу.

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