Провали часткової мобілізації в Росії підкріплюються регулярними поразками на фронті. Росіяни, яких можуть мобілізувати, намагаються ухилитися від походу у військкомат будь-якими методами.

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Потенційні призовники ховаються у дитсадочках та лікарнях

За словами заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр, російське суспільство перестає підтримувати агресію Кремля. На це вказує перебіг часткової мобілізації.

Росіяни знають про відсутність елементарної підготовки перед відправленням у зону бойових дій. Ганна Маляр розповідає, що ухилянти прикриваються хворими дітьми, видають себе за працівників шкіл, дитсадків та лікарень.

Успіхи контрнаступу ЗСУ лише підсилюють мотивацію потенційних призовників утекти від мобілізації. Ніхто з них не хоче бути "гарматним м'ясом".

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Як у Росії "мотивують" сім'ї мобілізованих

Часткова мобілізація в Росії продовжується. Щоб "заохотити" рідних мобілізованих швидше відправляти своїх чоловіків та синів на фронт, держава пропонує їм різні "приємності". Мовиться про безкоштовне проведення газу, видачу баранів та риби.

Так, це не жарти. Найцікавіше те, що таку "акцію" від влади підхопили й інші. Наприклад, у Кургані крамниця "Роги та копита" пропонує мобілізованим кілограм копченого сала у дорогу.

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