На Купянском и Лиманском направлениях очень горячо: ВСУ там находятся в ожесточенной обороне

На ряде направлений продолжаются ожесточенные боевые действия. Это подчеркнула Анна Маляр. В частности, говорится о Купянском и Лиманском.

Заместитель министра обороны в эфире телемарафона рассказала о ситуации на фронте, передает 24 Канал. По ее словам, отсутствие новостей о продвижении еще не означает, что на некоторых направлениях спокойно и нет боевых столкновений.

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Интенсивные бои продолжаются

Анна Маляр отметила, что по линии фронта на Востоке за прошедшую неделю фиксировали около 6 тысяч обстрелов. За это время враг использовал более 277 тысяч боеприпасов. Эти цифры позволяют понять интенсивность обстрелов.

Когда мы по новостям чувствуем, что якобы уменьшается интенсивность боевых действий, потому что нет новостей, скажем, о километраже, сколько продвинулись наши войска, то надо понимать, что на самом деле там очень горячо.

– подчеркнула Маляр.

По ее словам, интенсивность боевых действий не снижается. Например, на Купянском и Лиманском направлении наши военные в "очень упорной обороне". Российским захватчикам не удалось захватить ни одного метра земли за рубежом.

Потому бои продолжаются и на Востоке, и на Юге. В некоторых направлениях в наступлении, в некоторых – в обороне. У нас очень серьезный и мощный враг. Это нужно понимать,

– добавила она.

Следует понимать, что контрнаступление – тяжелое и точно не будет молниеносным. Наше военное руководство делает все возможное для того, чтобы мы несли как можно меньше потерь при возвращении родной земли.

Харьковского сценария не будет

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью. Он отметил, что контрнаступление не будет столь же молниеносным, как освобождение Харьковщины.

По словам главы оборонного ведомства, у врага было достаточно времени на подготовку. Кроме того, не будет играть нам на руку рельеф местности, на которой будут идти ожесточенные бои.

Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и многих украинцев в том числе. Хорошо продумана военная операция, хорошо спланирована и реализована. Россияне были не готовы, поэтому мы успешно вышли на реку Оскил,

– сказал Резников.

Он добавил, что продвигаться нашим военным мешают минные поля. По его словам, их плотность просто невероятна. И поскольку украинцы ценят жизнь каждого своего защитника, рисковать их жизнями никто не собирается.