Заступниця міністра оборони в ефірі телемарафону розповіла про ситуацію на фронті, передає 24 Канал. За її словами, відсутність новин про просування ще не означає, що на деяких напрямках спокійно і немає бойових зіткнень.

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Інтенсивні бої тривають

Ганна Маляр зауважила, що по лінії фронту на Сході за минулий тиждень фіксували близько 6 тисяч обстрілів. За цей час ворог використав понад 277 тисяч боєприпасів. Ці цифри дозволяють зрозуміти інтенсивність обстрілів.

Коли ми по новинах відчуваємо, що нібито зменшується інтенсивність бойових дій, бо немає новин, скажімо, про кілометраж, скільки просунулися наші війська, то треба розуміти, що насправді там дуже гаряче,

– підкреслила Маляр.

За її словами, інтенсивність бойових дій не знижується. Наприклад, на Куп'янському та Лиманському напрямку наші військові у "дуже запеклій обороні". Російським загарбникам не вдалося захопити жодного метра землі там.

Тому бої тривають і на Сході, і на Півдні. На деяких напрямках у наступі, на деяких – в обороні. У нас дуже серйозний і потужний ворог. Це треба розуміти,

– додала вона.

Слід розуміти, що контрнаступ – важкий і точно не буде блискавичним. Наше військове керівництво робить все можливе для того, щоб ми зазнавали якомога менше втрат під час повернення рідної землі.

Харківського сценарію не буде

На цьому наголосив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю. Він зазначив, що контрнаступ не буде настільки ж блискавичним, як звільнення Харківщини.

За словами очільника оборонного відомства, у ворога було достатньо часу на підготовку. Крім того, не гратиме нам на руку рельєф місцевості, на якій точитимуться запеклі бої.

Харківська операція пройшла дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти та для багатьох українців у тому числі. Добре продумана військова операція, добре спланована та реалізована. Росіяни були не готові, тому ми успішно вийшли на річку Оскіл,

– сказав Резніков.

Він додав, що просуватися нашим військовим заважають мінні поля. За його словами, їхня щільність просто неймовірна. Й оскільки українці цінують життя кожного свого захисника, ризикувати їхніми життями ніхто не збирається.