Обстреливает оккупированные территории с целью провокации, – Маляр привела новые доказательства несуразности россиян

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что россияне совершили новую провокацию на оккупированных территориях Украины. Так, они обстреляли город Токмак на Запорожье.

По ее словам, россияне это сделали, чтобы дискредитировать действия Вооруженных сил нашей страны. Однако она отметила, что этот план захватчиков полностью провалился.

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Россияне опозорились обстрелом Токмака

Анна Маляр рассказала, что местные жители Токмака, придя на место взрыва, обнаружили обломок ракеты. Именно это стало доказательством того, что именно россияне пустили свою ракету по городу.

Там был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

К тому же Маляр добавила, что уже после того, как это стало известным горожанам, россияне запретили снимать на видео обломок ракеты, а свидетелей инцидента они предупредили об уголовной ответственности за распространение каких-либо комментариев по поводу удара.

Россияне ограничивают доступ к информации на оккупированных территориях

Анна Маляр также отметила, что захватчики целенаправленно уничтожили оборудование мобильной связи в населенных пунктах оккупированной Херсонщины. Это они сделали для ограничения возможностей гражданского населения обмениваться информацией вне своего города или поселка.

Отсутствует мобильная связь в районах таких населенных пунктах Херсонской области:

Гладковка;

Обрывка;

Новая Маячка;

Виноградово;

Таврическое.

Кроме того, российское оккупационное командование запретило проезд гражданским во временную оккупированную Голую Пристань, где доступна сеть украинской связи. Напоследок Маляр отметила, что россияне также демонтировали электрооборудование мобильной связи и свалили башни сотовой связи.

Россияне строят оборонные сооружения в Токмаке