За її словами, росіяни це вчинили, щоб дискредитувати дії Збройні Сили нашої країни. Проте вона зазначила, що цей план загарбників повністю провалився.

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Росіяни зганьбилися обстрілом Токмака

Ганна Маляр розповіла, що місцеві жителі Токмака, прийшовши на місце вибуху, виявили уламок ракети. Саме це стало доказом, що саме росіяни пустили свою ракету по місту.

Там було написане гасло: "За братву і за побєду", яким організатори провокації викрили себе,

– підкреслила заступниця міністра оборони.

До того ж Маляр додала, що вже після того, як це стало відомим містянам, росіяни заборонили знімати на відео уламок ракети, а свідків інциденту вони попередили про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів щодо удару.

Росіяни обмежують доступ до інформації на окупованих територіях

Ганна Маляр також зауважила, що загарбники цілеспрямовано знищили обладнання мобільного зв’язку в населених пунктах окупованої Херсонщини. Це вони зробили для обмеження можливостей цивільного населення обмінюватися інформацією поза своїм містом чи селищем.

Наразі відсутній мобільний зв'язок у районах таких населених пунктах Херсонської області:

Гладківка;

Обривка;

Нова Маячка;

Виноградове;

Таврійське.

Крім цього, російське окупаційне командування заборонило проїзд цивільним у тимчасову окуповану Голу Пристань, де доступна мережа українського зв’язку. Наостанок Маляр зазначила, що росіяни також демонтували електроустаткування мобільного зв’язку і повалили вежі сотового зв'язку.

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