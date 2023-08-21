Цена заголовков о перемещении 82 бригады – 5 авиаударов по ним за сутки, – Маляр

Замглавы Минобороны Анна Маляр 21 августа раскритиковала заявления некоторых изданий о перемещении украинских военных. В частности, говорится о защитниках из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

После того как этот материал появился в сети, российские оккупанты нанесли 5 авиаударов по позициям этой бригады. Маляр также напомнила, что за публикацию такой информации авторы могут понести уголовную ответственность.

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Маляр назвала цену за распространение информации о перемещении ВСУ

Все началось с того, что американское издание Forbes обнародовало материал, что 82 бригада присоединилась к контрнаступательной операции нашего государства против страны-агрессорки. Там они указали, что это формирование переместили на Юг Украины.



Издание Forbes обнародовало информацию о перемещении 82 бригады / Скриншот 24 Канала

Маляр в очередной раз напомнила, что распространение столь чувствительной информации СМИ вредит украинским защитникам. В частности, россияне, узнав о перемещениях, уготовили по позициям военных.

Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригады на Юге: 5 авиаударов по бригаде за минувшие сутки,

– сказала она.

Заместитель министра обороны сказала, что несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины наказывается от 5 до 8 лет лишения свободы. В заключение Маляр отметила, что подобную информацию имеют право обнародовать только Генеральный штаб ВСУ, а также Минобороны Украины.

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