Малюська объяснил, почему до сих пор не нашел замену уполномоченному по ЕСПЧ

Министерство юстиции планирует до конца 2021 года найти кандидата на должность уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека. Сейчас уже есть несколько кандидатур.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, трудно удержать профессиональных работников, которым могут платить значительно больше денег в частном секторе.

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Почему долго ищут кандидата

По словам Малюськи, найти человека на заработную плату в размере максимум 2 тысячи долларов, который разбирается в международных арбитражах, свободно владеет английским и французским языком и может спокойно осуществить в иностранных юрисдикциях представительство в суде – это "фантастическая история".

Ищем замену. Рассчитываю, что до конца года будет полноценный заместитель, который будет выполнять его полномочия,

– заявил министр.

Как отметил Малюська, на такое может согласиться тот, кто хочет построить себе репутационную историю. Однако таких людей в Украине мало.

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"Это еще должен быть человек, которому я полностью доверяю, потому что это и бюджет на юридическую помощь и на выплаты более чем миллиард гривен. Задача нереальная почти, поэтому уже долго ищем", – рассказал он.

Министр также добавил, что есть чиновники, которые имеют чрезмерно высокую зарплату. Однако большинство получает недостаточно для обеспечения эффективной работы.

Учитывая это, система оплаты труда точно нуждается в пересмотре.

Что этому предшествовало